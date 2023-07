Após fuga de 10 km, caminhonete cai de barranco e pega fogo no Paraná

Uma caminhonete carregada com cigarros contrabandeados pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (12), depois de cair de um barranco durante uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná.

De acordo com as autoridades, o motorista da caminhonete Fiat Strada Fire não obedeceu uma ordem de parada na altura do quilômetro 322, da BR-277, e fugiu adentrando a PR-364, com direção ao município de Inácio Martins.

Após cerca de 10 quilômetros de perseguição, o suspeito perdeu o controle da direção e saiu da pista, caindo em um local rochoso. Após a queda, o veículo instantaneamente pegou fogo. O motorista fugiu a pé pela mata e não foi encontrado.

Os agentes da PRF acionaram o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas que consumiram praticamente toda a caminhonete. A carcaça do veículo, juntamente com os cigarros de origem estrangeiras que não foram destruídos pelo fogo, foram encaminhados à Receita Federal para os procedimentos cabíveis.

