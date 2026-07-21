Após flagrar defeito em farol de carro, PM apreende 170 iPhones e eletrônicos no PR

Um defeito no sistema de iluminação de um carro resultou na apreensão de mais de 170 produtos eletrônicos e na prisão de duas mulheres na madrugada desta terça-feira (21), na rodovia BR-277, na região de Guarapuava, centro do Paraná. A Polícia Militar (PM) realizou a abordagem por volta das 5h30, após notar que os faróis do veículo oscilavam entre luz alta e baixa. Segundo a corporação, a parada teve o objetivo inicial de reduzir os riscos de acidentes, uma vez que o problema técnico estava prejudicando a visão dos demais motoristas na via, mas a atitude levantou suspeitas.

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Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram diversas mochilas fechadas com abraçadeiras de nylon no banco traseiro. Ao serem questionadas, as duas passageiras, de 19 e 34 anos, alegaram desconhecer o conteúdo exato das bolsas, mas confessaram que os itens eram oriundos do Paraguai. A abertura da bagagem revelou uma carga de 167 aparelhos celulares, em sua maioria iPhones de última geração, além de notebooks e caixas de som. A situação configura o crime de descaminho, que ocorre quando mercadorias permitidas entram no país sem o devido recolhimento de impostos.

O condutor do carro, um homem de 41 anos, não foi considerado suspeito de envolvimento no esquema e acabou liberado. De acordo com as autoridades, ele atua como motorista de aplicativo e havia sido contratado em Laranjeiras do Sul, a cerca de cem quilômetros do local da abordagem, apenas para realizar o transporte das duas mulheres até Curitiba. A Polícia Militar destacou que a vistoria das mochilas foi motivada pelo fato de a rodovia federal ser uma rota amplamente conhecida pelas equipes de segurança para o transporte de ilícitos, incluindo tráfico de drogas.