Após fim de semana de sol, ciclone traz frente fria e alerta de baixas temperaturas no PR

Após o excesso de chuvas que marcou o final de maio, o mês de junho começa com tempo mais estável no Paraná, mas a trégua será curta. Uma nova frente fria, impulsionada por um ciclone formado ao sul do continente, avança pelo Oceano Atlântico e promete derrubar as temperaturas não apenas no Sul, mas também em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil já na primeira semana do mês.

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No domingo, o sol volta a aparecer e garante uma tarde agradável, com máximas alcançando os 20ºC em Curitiba, Rio Negro, União da Vitória e nas cidades dos Campos Gerais, como Guarapuava, Pato Branco e Ponta Grossa. A segunda-feira ainda mantém o clima ameno, permitindo que os termômetros cheguem aos 25ºC nas regiões Noroeste, Oeste e Norte do Paraná. Contudo, a partir de terça-feira, o cenário muda drasticamente. De acordo com os prognósticos do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço da massa de ar frio fará com que as temperaturas não ultrapassem os 20ºC no Leste e Centro-Sul do estado pelo menos até o dia 15 de junho.

A onda de ar gelado ganha força na região Sul logo nos primeiros dias da semana, provocando madrugadas com mínimas abaixo dos 10°C no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, condição que também se estende ao Centro-Sul e Leste paranaense. Até quarta-feira, os efeitos desse sistema frontal já serão sentidos nos estados do Sudeste, em Mato Grosso do Sul, em parte de Goiás e até mesmo em áreas da Bahia. No Paraná, o pico do frio nesta primeira etapa do mês deve ocorrer na quinta-feira, especialmente na capital. Em Curitiba, a variação térmica será pequena, com mínima de 11ºC e máxima de apenas 15ºC, cenário que apresenta leve aquecimento na sexta-feira. Enquanto isso, o Norte e o Oeste paranaense, em cidades como Londrina e Maringá, seguirão com tardes um pouco mais quentes, na casa dos 24ºC.

Embora a previsão inicial indique que o frio de junho possa ser menos constante do que o registrado em maio, a Climatempo aponta que uma segunda onda polar, prevista para o final do mês, deve ser a mais intensa do período. Esse sistema trará temperaturas inferiores a 10ºC para o Sul, Sudoeste e Centro-Oeste brasileiro, além de risco de geada generalizada para os três estados da região Sul. No panorama nacional, junho consolida suas características típicas de outono-inverno, marcadas por um clima seco e índices de umidade do ar abaixo dos 30% no interior do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em contrapartida, o Sul mantém o regime de chuvas mais regulares, enquanto o extremo Norte do país segue com precipitações intensas, podendo acumular volumes entre 300 e 400 milímetros.