Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
MUDANÇA DE CLIMA

Após fim de semana de sol, ciclone traz frente fria e alerta de baixas temperaturas no PR

Transição de maio para junho terá estabilidade no domingo, mas avanço de sistema frontal derruba os termômetros e espalha clima seco pelo país

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 15:52:43 Editado em 31.05.2026, 15:52:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após fim de semana de sol, ciclone traz frente fria e alerta de baixas temperaturas no PR
Autor Temperaturas devem cair nas cidades paranaenses - Foto: Geraldo Bubniak

Após o excesso de chuvas que marcou o final de maio, o mês de junho começa com tempo mais estável no Paraná, mas a trégua será curta. Uma nova frente fria, impulsionada por um ciclone formado ao sul do continente, avança pelo Oceano Atlântico e promete derrubar as temperaturas não apenas no Sul, mas também em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil já na primeira semana do mês.

-LEIA MAIS: Quem era o coletor que morreu após ser prensado por caminhão de lixo no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No domingo, o sol volta a aparecer e garante uma tarde agradável, com máximas alcançando os 20ºC em Curitiba, Rio Negro, União da Vitória e nas cidades dos Campos Gerais, como Guarapuava, Pato Branco e Ponta Grossa. A segunda-feira ainda mantém o clima ameno, permitindo que os termômetros cheguem aos 25ºC nas regiões Noroeste, Oeste e Norte do Paraná. Contudo, a partir de terça-feira, o cenário muda drasticamente. De acordo com os prognósticos do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço da massa de ar frio fará com que as temperaturas não ultrapassem os 20ºC no Leste e Centro-Sul do estado pelo menos até o dia 15 de junho.

A onda de ar gelado ganha força na região Sul logo nos primeiros dias da semana, provocando madrugadas com mínimas abaixo dos 10°C no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, condição que também se estende ao Centro-Sul e Leste paranaense. Até quarta-feira, os efeitos desse sistema frontal já serão sentidos nos estados do Sudeste, em Mato Grosso do Sul, em parte de Goiás e até mesmo em áreas da Bahia. No Paraná, o pico do frio nesta primeira etapa do mês deve ocorrer na quinta-feira, especialmente na capital. Em Curitiba, a variação térmica será pequena, com mínima de 11ºC e máxima de apenas 15ºC, cenário que apresenta leve aquecimento na sexta-feira. Enquanto isso, o Norte e o Oeste paranaense, em cidades como Londrina e Maringá, seguirão com tardes um pouco mais quentes, na casa dos 24ºC.

Embora a previsão inicial indique que o frio de junho possa ser menos constante do que o registrado em maio, a Climatempo aponta que uma segunda onda polar, prevista para o final do mês, deve ser a mais intensa do período. Esse sistema trará temperaturas inferiores a 10ºC para o Sul, Sudoeste e Centro-Oeste brasileiro, além de risco de geada generalizada para os três estados da região Sul. No panorama nacional, junho consolida suas características típicas de outono-inverno, marcadas por um clima seco e índices de umidade do ar abaixo dos 30% no interior do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em contrapartida, o Sul mantém o regime de chuvas mais regulares, enquanto o extremo Norte do país segue com precipitações intensas, podendo acumular volumes entre 300 e 400 milímetros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciclone clima Frente fria paraná previsão do tempo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV