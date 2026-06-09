Após filmar suposto Ovni e relatar morte de animais, influenciador do PR se afasta das redes

O influenciador digital e técnico de enfermagem Mayk Leão, de 31 anos, que ganhou repercussão nacional após filmar um suposto Ovni (Objeto Voador Não Identificado) no Paraná, anunciou nesta terça-feira (09) seu afastamento temporário das redes sociais. A decisão foi comunicada por sua assessoria de imprensa, que destacou a necessidade de preservar a integridade física, mental e emocional do criador de conteúdo e de sua família. O isolamento ocorre logo após Mayk relatar a morte de uma de suas cabras e o atropelamento de uma pata em sua chácara, localizada na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

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Vivendo sozinho em uma área isolada, acessada por estrada de terra e sem sinal de celular, o influenciador divide o espaço com cerca de 280 animais. Na segunda-feira (8), ele publicou um vídeo relatando a perda de sua cabra, chamada Margarida, e também de uma pata, que teria sido atropelada. No mesmo post, ele ainda questionou se ele seria a próxima vítima e afirmando que o caso não tinha explicação (assista ao vídeo abaixo). Em nota, a assessoria garantiu que Mayk já foi acolhido, está mais calmo e agradeceu as mensagens de apoio dos fãs, ressaltando que todos os esforços da equipe estão voltados para o cuidado e a segurança dele neste momento.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A rotina de Mayk mudou drasticamente após ele registrar luzes atípicas e circulares pairando sobre uma área de mata fechada, a cerca de três quilômetros de sua varanda. Segundo o relato, o episódio começou com a agitação incomum de seus animais durante a manhã, o que o levou a se armar com arco e flechas. Ao inspecionar a divisa da propriedade, encontrou uma cerca elétrica derrubada e passou a ouvir barulhos assustadores, descritos por ele como tons metálicos sobrepostos e sons semelhantes ao de uma catraca ou de um grande navio. Horas depois, gravou as luzes na serra, estimando que o objeto tenha permanecido no local por até 40 minutos antes de passar diretamente por cima de sua casa.

O registro, feito à noite com o zoom máximo de um celular, gerou desconfiança de alguns internautas devido à imagem pixelada, mas o influenciador nega qualquer edição no material. O fascínio e o mistério em torno do caso fizeram seu perfil saltar de 46 mil para mais de 2,4 milhões de seguidores em poucos dias. Apesar da grande repercussão nas redes e do pânico relatado pelo morador, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), que nenhum objeto desconhecido foi identificado pelos radares de defesa ou reportado por aeroportos locais no dia 31 de maio, data do avistamento, e que o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da mais absoluta normalidade.

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