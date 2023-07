Após explosão com mortes, cooperativa C. Vale deve passar por perícia

Uma tragédia foi registrada na tarde dessa quarta-feira, dia 26 de julho, em uma cooperativa localizada em Palotina, no oeste do Paraná. Um secador de grãos da C. Vale explodiu e deixou trabalhadores mortos e feridos.

continua após publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve ao menos cinco explosões em sequência em um silo e isso causou a morte de oito funcionários na indústria. As autoridades trabalham no local, pois ainda há uma vítima desaparecida.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) afirmou que realizará uma fiscalização no local de armazenamento de grãos onde ocorreu a explosão. Ainda segundo o órgão, a vistoria deve ser feita na sexta-feira.

continua após publicidade

Serão analisados documentos e a comprovação de responsáveis técnicos pelo setor em que houve o fato. “O Crea-PR entende, no entanto, que neste momento, o que deve ser priorizado é o trabalho de buscas por parte do Corpo de Bombeiros e que após a conclusão, poderá seguir com ações que lhe cabem", diz a nota emitida pelo Crea.

- LEIA MAIS: Trabalhadores morrem após explosão em cooperativa no Paraná; veja

Autoridades se mobilizam

Uma força-tarefa foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros e do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu). Com isso, a ação contou com mais de 35 socorristas de Palotina, Cascavel e Toledo.

continua após publicidade

Conforme as autoridades, a explosão foi tão forte que empresas que ficam na entrada da cidade sofreram danos.

A C. Vale informou que o incêndio foi registrado na área de recebimento e armazenamento de grãos. Os bombeiros foram chamados por volta das 17h.

O episódio foi tão chocante que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) se manifestou através de uma nota. "A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está em alerta para o apoio operacional e de assistência nas unidades e estruturas hospitalares do Estado para o caso do incidente em Palotina e auxilia o município por meio da Regulação de Leitos na transferência e encaminhamento de pacientes. Até às 20h a Regulação registrou a transferência de um paciente para a Policlínica de Cascavel e aguarda novas demandas por parte do Hospital Municipal de Palotina. A Sesa já acionou os hospitais de referência do Estado para possíveis acolhimentos de outros feridos".

Siga o TNOnline no Google News