Após discussão, jovem é baleada na saída de balada no Paraná

A Polícia Civil (PC) vai investigar o caso

Uma jovem, de 21 anos, de idade, foi baleada na saída de uma boate na madrugada desta sexta-feira (03). A ocorrência foi registrada em um estabelecimento localizado na Rodovia da Uva em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

De acordo com o relato de testemunhas, a vítima teria discutido com um homem momentos antes dos disparos com arma de fogo. O autor dos tiros estaria em um carro branco no momento em que efetuou os disparos contra a jovem.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento médica; a vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Evangélico. A Polícia Civil (PC) vai investigar o caso. As informações são da RicMais.





Caminhão de empresa de Apucarana quase tomba na BR-277

Um caminhão de uma empresa de Apucarana, norte do Paraná, se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira (3), na BR-277, em Cascavel, no oeste do Estado. O veículo, que estava carregado com 13 mil pães, saiu da pista e quase tombou próximo ao trevo acesso ao bairro Turisparque, na zona sul da cidade.

O acidente aconteceu após o condutor, que trafegava sentido Foz do Iguaçu, perder o controle da direção, sair da rodovia e parar em um canteiro. Os produtos não ficaram espalhados pela pista, pois estavam condicionados no compartimento de carga.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

