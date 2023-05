Após dias foragido, pai suspeito de matar filha de 4 anos é preso

O homem suspeito de matar a própria filha de 4 anos, em Terra Rica, no noroeste do Paraná, se entregou à polícia após passar vários dias foragido. Nadiro da Silva de Souza procurou uma Delegacia de Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (25), na companhia de um advogado.

continua após publicidade

A equipe de reportagem do G1 conversou com o delegado Samuel Souto Ribeiro, que deu mais detalhes. O investigador informou que o suspeito entrou em contato com a corporação na quarta-feira (24), alegando que se entregaria no dia seguinte, no caso, esta quinta.

"Foi combinado que hoje [quinta] por volta das 8h Nadiro se entregaria para mandado de prisão. Ele informou que permaneceria em silêncio e, após ser interrogado, será entregue ao sistema penitenciário", afirmou.

continua após publicidade

O homem deve prestar depoimento ainda nesta quinta e, na sequência, ser encaminhado à Penitenciária Estadual de Maringá.

"Agora é levantar o passo a passo desde antes do crime até após o crime. Saber por onde ele andou, onde esteve e se obteve ou não ajuda de alguém", pontuou o delegado.



- LEIA MAIS: Mãe de Maria Cecília fala sobre o crime brutal cometido contra a filha

continua após publicidade

O crime

A pequena Maria Cecilia Silva de Souza havia desaparecido na sexta-feira (12), após uma visita ao pai, que recusou devolvê-la a mãe. O corpo da menina foi encontrado no fim da tarde de sábado (13), dentro do Rio Paranapanema, onde equipes da PM e do Corpo de Bombeiros faziam buscas.

A Polícia Militar (PM) informou que a menina havia sido ameaçada pelo próprio pai, Nadiro da Silva de Souza. Inclusive, a última vez que ele foi visto foi com a filha, dentro de um veículo prata, que, posteriormente, a corporação encontrou vazio.

As autoridades trabalhavam também com a hipótese de que Nadiro estivesse morto no rio em que o corpo da criança foi encontrado. Devido a isso, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas aquáticas por cerca de duas semanas atrás do homem, mas nada foi descoberto.

Siga o TNOnline no Google News