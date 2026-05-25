Após dias com clima instável, sol reaparece no Paraná a partir de quarta-feira

A chuva segue no Paraná até esta terça-feira (26), mas logo em seguida o tempo fica mais estável. De acordo com o Simepar, o sol volta a predominar no Estado a partir de quarta-feira (27), mas as temperaturas ficarão mais baixas na madrugada e no amanhecer em todas as regiões, especialmente na faixa Sul. A amplitude térmica típica de outono volta a ser destaque, com temperaturas mínimas mais baixas, e máximas mais agradáveis até o fim da semana.

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Após uma rápida trégua na semana passada, um cavado meteorológico em médios níveis da troposfera, associado a instabilidades avançando entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, fizeram a chuva voltar ao Paraná na sexta-feira (22), quando os maiores volumes acumulados entre as estações do Simepar foram registrados em Capanema (27,8 mm), Francisco Beltrão (26 mm), Nova Prata do Iguaçu (24,2 mm), São Miguel do Iguaçu (24 mm) e União da Vitória (21,4 mm). No sábado (23) a chuva só chegou a valores pouco acima de 10 mm em Antonina e em General Carneiro. No domingo (24), os maiores volumes de chuva foram em Cerro Azul (51,8 mm), Antonina (33,4 mm) e Guaraqueçaba (31 mm).

Nesta segunda-feira (25), a chuva ainda continua. “O desenvolvimento de uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, ao longo desta segunda-feira, avança favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre o Oeste e o Sul do Paraná. Há previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte nas regiões Centro-Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste do estado, com possibilidade de ocorrência de temporais isolados”, explica Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

Até as 11h, em Palmas, o volume de chuva já havia alcançado 46,4 mm - única estação com valores acima de 5 mm até este horário em todo o Estado. Nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e na faixa litorânea, o dia terá maior cobertura de nuvens, e não se descarta a ocorrência de chuva fraca e pontual. Apenas no Norte do Paraná o tempo fica estável, com presença de sol durante a tarde, favorecendo a elevação das temperaturas. Os valores mais altos do estado ultrapassam os 25°C em municípios como Loanda, Maringá e Altônia.

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“Na terça-feira, o centro de baixa pressão fica bem definido e o rápido deslocamento deste sistema em direção ao oceano causa instabilidades que avançam em direção ao Leste paranaense. Ao longo do dia, a chuva se espalha por todas as regiões, mas os eventos mais intensos devem se concentrar sobre o Centro-Leste, abrangendo os Campos Gerais, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral Sul, onde há previsão para temporais isolados”, diz Bianca.

Na quarta-feira, o sistema se afasta do Paraná e as chuvas perdem força. O dia começa com bastante nebulosidade e ainda pode ocorrer chuva fraca na região Leste, especialmente no Litoral. Nesta faixa do estado as temperaturas máximas não ultrapassam os 21°C. Já em áreas próximas às divisas com São Paulo, Mato Grosso do Sul e na fronteira com o Paraguai, as temperaturas máximas voltam a ultrapassar os 25°C. As mínimas ficam pouco abaixo dos 10°C no Sul.

Ao longo da quinta-feira, não há previsão de chuva significativa. Com predomínio de sol, as temperaturas máximas à tarde ficam um pouco mais elevadas em todas as regiões. À noite as temperaturas terão declínio até o amanhecer de sexta-feira (29), principalmente na Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Sul, onde os termômetros terão valores próximos dos 10°C à noite. Na sexta-feira (29), o dia começa com mínimas pouco abaixo dos 10°C no Sul e nos Campos Gerais.

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Durante a tarde de sexta, as temperaturas voltam a subir gradualmente, alcançando valores acima dos 20°C em todas as regiões. “A formação de novas áreas de instabilidade sobre o Paraguai na sexta ainda não terá grande influência sobre o Paraná. No entanto, o avanço desse sistema pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas no Oeste do estado ao longo do período”, ressalta Bianca.

ALERTAS – O Boletim de Gestão de Riscos já está disponível no site da Defesa Civil. É importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar.

Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp. é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

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Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.