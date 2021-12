Da Redação

Após descobrir abuso contra filha, mãe mata suspeito no PR

Na manhã deste domingo (19), um crime chocou a cidade de Colombo, no Paraná. Uma mulher de 30 anos matou um jovem dentro da própria residência após ele confessar ter abusado da filha dela, de 2 anos. Segundo a Polícia Civil, a mãe foi levada para a delegacia para prestar depoimento.

Conforme informações da investigação, o abuso ocorreu no momento em que a mãe não estava em casa. Ela teria deixado a criança com o irmão – tio da criança – e ao retornar flagrou um amigo do homem cometendo o crime.

No primeiro momento, o suspeito, de 25 anos, teria negado o crime, porém, ao ser ameaçado pela mãe da criança ele confessou o abuso. Em seguida, a mulher pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra Adrian Miguel, que não resistiu.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até a Rua Goioerê, onde constatou o óbito.

Membros da Polícia Civil iniciaram as investigações no local e encaminharam a mulher para prestar depoimento na Delegacia de Colombo.

