Após derrota na Copa, Mbappé precisa andar de ônibus no PR? Entenda!

Carlos é natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas mora na capital do Paraná há dois anos

A derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo 2022, no Catar, foi motivo de tristeza e decepção para o atacante francês Kylian Mbappé. Para um morador de Curitiba, no entanto, o resultado do campeonato representou o contrário.

Com o sucesso de Mbappé nas redes, Carlos José Soares Passos, de 34 anos, viralizou após ser flagrado em um ônibus do transporte público, na capital paranaense. O motivo é que o jovem é idêntico ao jogador, e passou a ser visto como o sócio do craque da Seleção Francesa.

Carlos é natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas mora na capital do Paraná há dois anos. Segurança de profissão, trabalha em um hotel de luxo e foi lá onde começou a ser comparado com o craque do PSG.

“O hotel recebe muito artista e jogador de futebol, então foi lá que começaram a me comparar com o Mbappé, principalmente os estrangeiros. Eu sempre disse que essa atenção me faria perder o emprego. Meus amigos também sempre brincaram comigo com essa semelhança, mas nunca imaginei isso”, descreve.





Flagrado no ônibus

O vídeo foi gravado em Curitiba, e vem viralizando nas redes sociais desde a segunda-feira (19), um dia após a vitória da Argentina sobre a França. Carlos conta que percebeu que estava sendo gravado, mas não se importou.

“Eu entro no ônibus, saio e já entro em outro, então não lembro nem que linha isso aconteceu. Como as pessoas já me conhecem como Mbappé, eu percebi que estava filmando, mas nem me importei. O que eu não esperava agora era essa repercussão toda com o meme do ônibus”, conta.





Entrou na brincadeira

Como a comparação passou a ser inevitável, Carlos decidiu entrar para a brincadeira de milhares de pessoas e criou um perfil no Instagram, o "Mbappé Brasileiro". A conta já possui quase 2 mil seguidores.

“Eu nunca fui muito ligado em rede social, mas meus amigos diziam para eu fazer isso, que seria uma grande brincadeira. Tudo isso é muito novo para mim”, conclui.





Fonte: Informações Banda B.

