Após denúncia de ONG, homem acaba preso por maus-tratos a animal no PR

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais na manhã desta segunda-feira (14), na cidade de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. A prisão ocorreu após a Polícia Militar ser acionada por uma representante da ONG Defesa Animal, que denunciou a situação de extrema negligência em que se encontrava um cachorro sob a tutela do suspeito.

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Ao chegarem à residência indicada, os policiais foram recebidos pela mãe do autor, que informou que o cão pertencia ao seu filho, morador de outro município. A equipe conseguiu contato telefônico com o homem, que concordou em ir até a casa da mãe levando o cachorro. Assim que o suspeito chegou ao local, os militares constataram a situação deplorável do animal, que estava extremamente magro, debilitado e com uma infestação severa de carrapatos.

Segundo a corporação, esta não foi a primeira vez que o suspeito se envolveu em casos de negligência. A própria ONG já havia sido acionada em ocasiões anteriores para orientá-lo sobre os cuidados básicos com os animais, especialmente em relação ao cão resgatado nesta segunda-feira. Diante da privação evidente de alimentação adequada, medicação e atendimento veterinário, o homem recebeu voz de prisão imediata. Ele foi algemado para evitar risco de fuga e levado ao hospital local para exames de corpo de delito, sendo posteriormente conduzido à delegacia da Polícia Civil.

O cachorro foi resgatado pela representante da instituição de proteção animal e encaminhado a uma clínica veterinária. O profissional que atendeu o cão emitiu um laudo atestando os flagrantes maus-tratos, documento que foi anexado ao inquérito. A ativista também compareceu à delegacia para prestar depoimento e formalizar a queixa contra o tutor do animal.