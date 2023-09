Após denúncia anônima, policiais flagram 30 pessoas em rinha de galo

Cerca de 50 galos foram resgatados, dois deles com ferimentos

Nesta quinta-feira, feriado de 7 de setembro, foi registrado uma ocorrência onde 30 pessoas foram flagradas em uma rinha de galo. O fato aconteceu em Coronel Vivida, região Sudoeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar e a Polícia Ambiental, as equipes receberam uma denúncia anônima de que estaria acontecendo crime de maus-tratos a animais e foram até propriedade rural.

Ao chegarem no endereço, foram encontrados vários veículos e aglomeração de pessoas em um barracão de madeira. Ao verem as viaturas os suspeitos fugiram do local, segundo a polícia.

Trinta pessoas foram detidas, sendo dois indivíduos apresentados como organizadores do 'evento' e outros 28 estariam participando do ilícito. Todos eles são moradores na região.

Cerca de 50 galos foram resgatados, dois deles com ferimentos. Os animais estavam em caixas de madeira e papelão. Existia uma arena de aproximadamente 20 metros quadrados usados para a rinha dentro do barracão, de acordo com a polícia.

Os 30 indivíduos foram conduzidos à delegacia da cidade onde assinaram um termo circunstanciado por crime de maus-tratos a animais. Além disso, foram multados pelo Instituto água e Terra do Paraná (IAT-PR), que, somando em valores, ultrapassam R$140mil.

No local do flagrante foram apreendidos troféus, biqueiras e itens utilizados na prática da rinha de galo, como tesouras, lixas, seringas, linha e agulha.



