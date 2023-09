Após decolar, avião voa em círculos e volta ao Aeroporto de Maringá

Na manhã deste sábado (9), uma situação inesperada envolvendo uma aeronave Boeing 737-800 da GOL surpreendeu os passageiros e tripulação a bordo, quando o voo G3-1111 programado para decolar do Aeroporto Regional Sílvio Name Júnior em Maringá precisou retornar imediatamente devido a uma pane no flap do avião – uma espécie de extensão das asas e servem para dar maior sustentação à aeronave, especialmente em velocidades mais baixas.



O incidente ocorreu por volta das 7h05, quando o avião que transportava 200 pessoas decolou com destino a Guarulhos (SP), porém cinco minutos depois, a pouco menos de cinco mil pés de altitude, o Boeing 737 foi colocado em trajetórias circulares de espera em voo (órbitas).

Cerca de dez minutos após o início das órbitas, os pilotos abandonaram o procedimento de espera e iniciaram o retorno ao aeroporto, completando a aproximação e o pouso em segurança, às 07h47. Em nota, a companhia área da Gol informou que direcionou a aeronave para manutenção e ofereceu todo suporte aos clientes. Confira abaixo.

"A GOL informa que a aeronave que realizaria o voo G3 1111 (Maringá-Guarulhos), na manhã deste sábado, 9, apresentou um problema técnico no flap e precisou retornar ao Aeroporto de Maringá. A Companhia reitera que direcionou a aeronave para manutenção e ofereceu todas as facilidades aos Clientes, que foram acomodados em outros voos para seguirem viagem até o destino final.

A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco total na Segurança, valor número 1 da Companhia."

Com informações do GMC Online

