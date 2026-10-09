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Após décadas de atuação, produtora cultural impulsiona novos projetos artísticos

Responsável por estruturar políticas públicas e fundar tradicional escola de balé, Maria Agar concentra esforços em palestras, workshops e apoio a i

Escrito por Da Redação
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Após décadas de atuação, produtora cultural impulsiona novos projetos artísticos
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Mesmo após mais de seis décadas dedicadas à dança e à formação artística, uma das principais gestoras culturais do Norte do Paraná segue produzindo e articulando novas ações para o setor. Atualmente, Maria Agar Vieira Borba atua de forma independente como consultora, parecerista e produtora cultural, focando na assessoria direta a municípios, instituições, escolas de dança e artistas. O objetivo desta nova fase é colaborar com a elaboração, gestão e execução de propostas artísticas, além de manter a vocação educadora por meio do desenvolvimento de palestras, cursos, workshops e oficinas voltadas à história da dança e à produção artística.

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Essa intensa atuação contemporânea dá sequência a um longo período dedicado à estruturação de políticas públicas em Apucarana. Antes de focar na consultoria independente, a profissional esteve à frente da Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística entre 2014 e 2024. No poder público, liderou uma ampla reestruturação que viabilizou a implantação da Escola Municipal de Artes, do Coro Municipal e das orquestras Municipal e de Violinos. O trabalho englobou também a consolidação de festivais, programas de circulação, ações de incentivo à leitura e a formulação de diretrizes para a preservação do patrimônio histórico local.

O trabalho administrativo, no entanto, reflete uma base sólida construída primeiramente nas salas de aula e nos palcos. Após iniciar os estudos de balé clássico em Londrina na década de 1960 e integrar o Corpo de Baile Ballet Adanac, ela fundou a Escola de Dança Pavlova em Apucarana no ano de 1973. Como diretora da instituição por mais de quatro décadas, revelou talentos para o Brasil e o exterior e ultrapassou o ensino privado ao criar projetos sociais de democratização do acesso. Iniciativas como o Apucarana Ensina Dança e o Projeto Adolescer levaram o conhecimento artístico a milhares de jovens da rede pública e educadores.

A trajetória múltipla é documentada por um extenso acervo de imprensa e por premiações de destaque, como o Prêmio Revelação Nacional no Festival de Dança de Joinville, em 1988, e o Prêmio Gestor Municipal concedido pelo Governo do Paraná, em 2020. Ao ocupar também a cadeira de representante da Região Nordeste no Conselho Estadual de Cultura até o próximo ano, Maria Agar reafirma o compromisso central de sua carreira. Por meio do apoio a novas linguagens e do compartilhamento contínuo de conhecimento técnico, a produtora assegura que a cultura desenvolvida no interior paranaense alcance diferentes públicos e continue em constante transformação.

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