Após confusão por prêmio não pago, apostador chama a PM e bingo ilegal acaba fechado no PR

A Polícia Militar fechou um bingo clandestino na tarde desta segunda-feira (9), em Londrina, no Norte do Paraná, após a denúncia de um jogador insatisfeito. O apostador acionou as autoridades porque a organização do evento se recusou a pagar o prêmio que ele havia ganhado. De acordo com o capitão Emerson Castro, da PM, o cliente relatou ter participado de uma rodada com duas cartelas, mas, ao vencer com uma delas, os responsáveis alegaram que o bilhete premiado não havia sido pago e, portanto, estaria inválido.

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Revoltado com a recusa, o homem ligou para a central de ocorrências e relatou a prática ilegal. Ao chegarem ao estabelecimento, localizado na Avenida Rio Branco, os policiais encontraram aproximadamente 100 pessoas, a maioria delas idosas. Segundo a corporação, houve correria no momento da abordagem e os organizadores tentaram esconder o dinheiro proveniente das apostas, arremessando os valores para trás de um balcão.

Apesar da tentativa de ocultação, as quantias foram localizadas e apreendidas pelos policiais militares, assim como os equipamentos utilizados na jogatina, incluindo globos e cartelas. O balanço total dos valores confiscados durante a ação não foi divulgado pela polícia. Vale ressaltar que a exploração de jogos de azar, como é o caso dos bingos, é proibida no Brasil e configura contravenção penal.

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O responsável pelo estabelecimento foi detido no local e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado na sequência. Além da esfera criminal, a Polícia Militar informou que a Secretaria Municipal de Fazenda de Londrina será oficiada para realizar a fiscalização dos alvarás de funcionamento do espaço comercial.