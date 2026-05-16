Após colisão, homem adormece dentro do próprio veículo em Cascavel

Um motorista adormeceu ao volante após bater o carro que conduzia contra veículos estacionados na Rua Pitágoras, no bairro Interlagos, em Cascavel, na tarde deste sábado (16). O homem, que dirigia um Volkswagen Fox vermelho, apresentava sinais de alteração e foi encontrado desacordado no interior do automóvel por moradores da região, que se assustaram com a situação e acionaram o socorro e as autoridades.

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Socorristas do Siate prestaram o primeiro atendimento no local e encaminharam o condutor a uma unidade hospitalar para avaliação médica preventiva, não havendo, até o momento, atualizações sobre o seu estado de saúde. A Polícia Militar também foi mobilizada para registrar a ocorrência e removeu o veículo ao pátio da 15ª Subdivisão Policial (SDP). O caso segue sob investigação para o esclarecimento das circunstâncias exatas do acidente.