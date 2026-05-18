Após chuvas intensas, nova massa de ar frio chega ao Paraná e baixa temperaturas

Após um fim de semana extremamente chuvoso em todas as regiões paranaenses, uma massa de ar frio chega ao Estado deixando o tempo mais seco e as temperaturas mais baixas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas já ficam abaixo de 10°C em várias cidades na noite desta segunda-feira (18).

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Entre terça-feira (19) e quinta-feira (21), há trégua das chuvas mais expressivas. Apenas na faixa Leste a presença de nebulosidade ainda persiste ao longo dos dias, o que pode gerar garoa. O avanço da massa de ar frio favorece o declínio das temperaturas e mantém a sensação de frio em todas as regiões paranaenses.

Na Capital, as mínimas ficam na faixa dos 10°C a semana inteira, e no Norte as mínimas também não ficam abaixo de 10°C. Na região de União da Vitória, que teve mínima de 14,6°C nesta segunda, as temperaturas no amanhecer caem para 9°C na terça, 6°C na quarta-feira (20) e até 3°C na quinta-feira (21).

No Sudoeste, na quinta, as mínimas podem chegar a 5°C. Em Foz do Iguaçu, as mínimas vão de 10°C na terça para 8°C na quinta, e sexta sobem um pouco, indo para 12°C. Em Umuarama, as temperaturas mínimas de terça a sexta variam, respectivamente, de 10°C, para 9°C, 7°C e 14°C.

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De acordo com o Simepar, o amanhecer será de temperaturas baixas, com possibilidade para formação de geadas pontuais entre o Sudoeste e o Sul do Estado.

Na sexta-feira (22), a previsão é de retorno das chuvas no Estado. A nebulosidade se intensifica ao longo do dia e as temperaturas apresentam novo declínio. Na metade sul paranaense, as máximas não devem ultrapassar os 18°C.

CHUVAS DO FIM DE SEMANA – O fim de semana foi muito chuvoso no Paraná. Os maiores acumulados de chuva entre a sexta-feira (15) e as 8h desta segunda-feira (18) foram em Apucarana (75,4 mm), Cambará (77,6 mm), Cornélio Procópio (79 mm), Loanda (169 mm), Londrina (136,2 mm), Maringá (76,2 mm), Paranavaí e Ponta Grossa (72,8 mm em cada) e Telêmaco Borba (70,4 mm). Houve registro de granizo em Ponta Grossa e em várias cidades da região Noroeste.

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“Mesmo com o afastamento gradual das instabilidades mais organizadas, a atmosfera ainda permanece com bastante umidade sobre o Paraná nesta segunda. Com isso, o dia segue com predomínio de muitas nuvens e condições favoráveis para ocorrência de chuvas isoladas, principalmente na metade Leste do estado”, explica Raíssa Pimentel, meteorologista do Simepar. As temperaturas ficam amenas ao longo do dia em todas as regiões, com máximas que não devem ultrapassar os 23°C.

Lista das cidades com bastante chuva acumulada no domingo: