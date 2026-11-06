Após chuva na sexta-feira e no sábado, massa de ar frio derruba as temperaturas no PR

As altas temperaturas no Paraná estão com os dias contados. De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, chove entre sexta (06) e sábado (07), e depois da chuva uma massa de ar frio fará as temperaturas ficarem pelo menos 5°C mais baixas na segunda-feira (09) do que estavam nesta semana. Em Apucarana, a previsão aponta para clima ameno a partir da próxima segunda-feira (9).

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A sexta-feira começou com muitas nuvens no Sul e Leste do Paraná, com registro de chuvas fracas isoladas entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. Nas demais regiões, há a presença de poucas nuvens e o tempo é estável. Este cenário começa a mudar a partir do final da manhã e início da tarde.

“A aproximação de um novo sistema de baixa pressão nas proximidades do Paraguai, com extensão em direção à Região Sul do Brasil, favorece a formação de áreas de instabilidade a partir da tarde. Núcleos isolados de chuva acompanhada de trovoadas começam a se intensificar, principalmente no Noroeste, Oeste, região Central e Centro-Su”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Previsão do tempo para Apucarana 7 a 11 de novembro de 2026 · Temperaturas máximas e mínimas Máxima Mínima

07/11 · Sáb Pancadas e trovoadas Máxima 28°C Mínima 21°C 08/11 · Dom Chuva Máxima 23°C Mínima 15°C 09/11 · Seg Sol Máxima 23°C Mínima 13°C 10/11 · Ter Sol Máxima 24°C Mínima 12°C 11/11 · Qua Chuva Máxima 25°C Mínima 16°C

Fonte: Simepar





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As temperaturas ficam parecidas com as registradas na quinta-feira (05), quando praticamente todas as estações meteorológicas do Simepar registraram valores próximos ou acima dos 24°C, com exceção somente de Santa Maria do Oeste, General Carneiro e do Distrito de Horizonte, em Palmas. Nesta sexta (06) à tarde, os termômetros chegam aos 31°C em cidades do Oeste e Noroeste, enquanto no Leste não passam dos 24°C.

A chuva se intensifica no sábado (07). “O avanço de uma nova frente fria, desta vez com características continentais, volta a elevar o risco de tempestades no Estado. Já durante a madrugada, áreas de instabilidade com potenciais para temporais avançam pelo Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Noroeste”, afirma Paulo.

No decorrer da manhã e à tarde, esse sistema segue avançando para as demais regiões até atingir todo o Paraná, com pancadas de chuvas acompanhadas de raios, ventos com intensidade moderada a forte, e precipitação de granizo. O boletim de gestão de risco, elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil Estadual, aponta risco alto de tempestades em praticamente todo o Estado, com exceção do Sudoeste e parte da região Oeste, que estão sob risco muito alto.

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Por este motivo, o Simepar recomenda que a população faça o cadastro para receber os alertas da Defesa Civil. Basta enviar gratuitamente um SMS do celular com o CEP da residência para o número 40199.

FRIO - Durante a noite de sábado, uma massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil trazendo a queda nas temperaturas, principalmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. As temperaturas no amanhecer de domingo (08) ficam ao redor dos 10°C em praticamente toda a metade sul do Paraná, com marcas abaixo dos 8°C no Centro-Sul.

Entre a madrugada e a manhã de domingo ainda são previstas pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas no Leste, Campos Gerais e Norte do Estado. “Na faixa litorânea, devido aos ventos que sopram do oceano, são previstas chuvas fracas no decorrer do dia. Nas demais regiões, com o avanço da massa de ar frio, a estabilidade atmosférica volta a predominar, principalmente no Oeste, Sudoeste e Noroeste, onde o sol já aparece”, afirma Paulo.

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As temperaturas máximas no domingo não passam dos 28°C no Noroeste, 24°C no Oeste e 16°C no Leste do Paraná. A situação fica parecida na segunda-feira (09): tempo estável e sol na maior parte do Estado, temperaturas mais amenas do que na semana anterior, e chuvas fracas e isoladas ao longo do dia no Litoral.