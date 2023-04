Após chuva, cratera se abre em rua e quase ‘engole’ carro em Maringá

Da Redação

Um veículo que passava pelo trecho foi “engolido” e o buraco aumentou em poucos minutos.

Após uma forte chuva que atingiu Maringá no início da manhã desta terça-feira (18), uma cratera se abriu em uma rua no cruzamento das Avenidas Horácio Raccanello e Paraná, no Novo Centro.

A cratera que se abriu no novo centro de Maringá causou muita dor de cabeça à quem passava pelo local. As imagens impressionam. Um veículo que passava pelo trecho foi “engolido” e o buraco aumentou em poucos minutos. Veja nas imagens abaixo.

Um veículo que passava pelo trecho foi “engolido” e o buraco aumentou em poucos minutos. - Vídeo por: tnonline

Não há registro de feridos. Chove bastante agora no local. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. O trânsito está passando por interdições com o auxílio de equipes da Semob.

