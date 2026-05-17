Após causar acidente com morte, motorista atira contra motoboys e imprensa no Paraná
Indignados com a fuga do autor do acidente, colegas de profissão da vítima conseguiram localizar o endereço do suspeito e fizeram um protesto no local
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Um motoboy morreu na noite de sábado (16) após ser atingido por um carro em um cruzamento na Zona 2, em Maringá (PR). O motorista do veículo, com suspeita de embriaguez, fugiu sem prestar socorro, mas foi preso na sequência. O suspeito foi preso em casa após atirar contra um grupo de motociclistas que protestavam no local e profissionais da imprensa que acompanhavam a situação.
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O acidente aconteceu na esquina das ruas Felipe Camarão e Martim Afonso. De acordo com os relatos, o condutor do automóvel invadiu a via preferencial em alta velocidade e colidiu violentamente contra o trabalhador. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima por vários minutos. O motociclista, no entanto, sofreu ferimentos gravíssimos e faleceu ainda no local da batida.
Indignados com a fuga do autor do acidente, colegas de profissão da vítima iniciaram uma mobilização e conseguiram localizar o endereço do suspeito. Dezenas de motoboys se dirigiram à residência e deram início a um protesto, arremessando pedras contra o imóvel. Em resposta à manifestação, o homem apareceu na janela armado e disparou diversas vezes em direção à rua, onde também estavam populares e equipes de reportagem.
Um dos tiros atingiu o veículo da Rede Massa Maringá, que fazia a cobertura jornalística do caso, mas ninguém ficou ferido pelos disparos. A Polícia Militar (PM) foi chamada rapidamente para conter o tumulto. Os policiais cercaram a área, prenderam o suspeito e o encaminharam para a Delegacia da Polícia Civil de Maringá. O caso segue sob investigação das autoridades.