Após caso em Campo Largo, morador de Cascavel registra suposto Ovni

Um vídeo registrado por um morador de Cascavel na noite de sábado (6) e divulgado neste domingo (7) está chamando a atenção ao exibir pontos luminosos misteriosos no céu da cidade. Nas imagens, gravadas da janela de uma residência, o autor sugere a possibilidade de os objetos serem Ovnis (Objetos Voadores Não Identificados), o que rapidamente gerou curiosidade e diferentes especulações entre os internautas.

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Durante a gravação, o morador narra a movimentação das luzes de forma descontraída, brincando que a cidade teria o seu próprio Ovni. Ao observar os pontos brilhantes seguindo direções distintas, ele chega a questionar se poderiam ser equipamentos convencionais, mas descarta inicialmente a hipótese devido à altitude e à distância, afirmando duvidar de que sejam drones. O registro dividiu opiniões, com parte do público associando as luzes a satélites ou aeronaves observadas de longe, enquanto outros preferem apostar na teoria de fenômenos ainda sem explicação.

O episódio em Cascavel ocorre poucos dias após um caso semelhante ganhar repercussão nacional no estado. Na ocasião, um influenciador digital de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, publicou vídeos de luzes coloridas pairando sobre uma área de mata na zona rural do município. O relato, que descrevia um objeto visível por vários minutos e com características incomuns, também levantou fortes suspeitas sobre a aparição de um Ovni e viralizou nas redes sociais.

Apesar da ampla repercussão do avistamento em Campo Largo, a Força Aérea Brasileira (FAB), por intermédio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), esclareceu que não houve nenhum registro de anormalidade nos radares da região durante o período do suposto evento. Independentemente da origem das luzes, sejam elas drones, fenômenos atmosféricos ou satélites, o novo registro em Cascavel acrescenta mais um capítulo à recente onda de observações curiosas que têm intrigado os paranaenses.

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Com informações do CGN