Após capotar S10 e ser salvo pelos bombeiros, motorista foge de hospital no PR

Um motorista de 32 anos fugiu do Hospital Norospar, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, na madrugada deste domingo (31), pouco tempo após sobreviver a um grave acidente de trânsito. O homem havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros após perder o controle de sua caminhonete Chevrolet S10, bater contra um poste e capotar na Avenida Tiradentes, localizada no bairro Jardim Paraíso.

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Devido à violência do impacto, o condutor ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelas equipes de resgate antes do encaminhamento médico. Contudo, segundo informações registradas pela Polícia Militar, o paciente pediu para ir ao banheiro enquanto recebia atendimento na unidade de saúde e desapareceu. Viaturas realizaram patrulhamentos na região do hospital, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

A complexidade da ocorrência exigiu também o acionamento de técnicos da Copel para realizar o desligamento da rede elétrica, garantindo a remoção segura da caminhonete do local. O veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Militar. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente e os motivos que levaram o motorista a abandonar o atendimento médico.

Com informações da Banda B