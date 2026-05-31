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UMUARAMA

Após capotar S10 e ser salvo pelos bombeiros, motorista foge de hospital no PR

Além do resgate complexo, a ocorrência mobilizou equipes da Copel para a retirada segura do veículo, que foi apreendido e levado ao pátio da PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 17:46:34 Editado em 31.05.2026, 17:51:04
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Após capotar S10 e ser salvo pelos bombeiros, motorista foge de hospital no PR
Autor Acidente foi registrado em Umuarama, no Noroeste do Paraná - Foto: Reproduçã/Banda B

Um motorista de 32 anos fugiu do Hospital Norospar, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, na madrugada deste domingo (31), pouco tempo após sobreviver a um grave acidente de trânsito. O homem havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros após perder o controle de sua caminhonete Chevrolet S10, bater contra um poste e capotar na Avenida Tiradentes, localizada no bairro Jardim Paraíso.

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Devido à violência do impacto, o condutor ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelas equipes de resgate antes do encaminhamento médico. Contudo, segundo informações registradas pela Polícia Militar, o paciente pediu para ir ao banheiro enquanto recebia atendimento na unidade de saúde e desapareceu. Viaturas realizaram patrulhamentos na região do hospital, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

A complexidade da ocorrência exigiu também o acionamento de técnicos da Copel para realizar o desligamento da rede elétrica, garantindo a remoção segura da caminhonete do local. O veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Militar. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente e os motivos que levaram o motorista a abandonar o atendimento médico.

Com informações da Banda B

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acidente de transito Corpo de Bombeiros fuga de paciente Hospital Norospar investigação policial Umuarama
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