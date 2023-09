Após capotamento, motorista abandona namorada presa nas ferragens

Uma mulher de 31 anos ficou ferida após um capotamento registrado na noite de sábado (16), na BR-277, em Curitiba, capital do Paraná. A vítima era passageira do carro, um Gol Turbo, que era dirigido por um homem que fugiu do local e abandonou a moça presa entre as ferragens.

Segundo informações divulgadas no site Banda B, o condutor do veículo seria namorado a passageira. O acidente aconteceu no bairro Jardim das Américas e a suspeita é que o carro estivesse disputando um racha na região.

"O cara se perdeu sentido a São José dos Pinhais, capotou, caiu na valeta, e foi embora deixando a mulher presa nas ferragens”, disse uma testemunha que preferiu não ser identificada.



