Após brigar com marido, mulher coloca fogo na própria casa no PR

A mulher admitiu que provocou o incêndio por conta de uma briga com o marido

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater um incêndio ocorrido na noite de quinta-feira (10) em uma residência na rua Mato Grosso, região da vila Ana Rita em Ponta Grossa. O incêndio foi provocado por uma mulher de 43 anos na própria casa.

O caso por volta das 20h30 e destruiu boa parte da residência, a moradora apresentava sinais visíveis de embriaguez, teve apenas algumas escoriações e foi levada à UPA Sant’Ana.

De acordo com informações apuradas no local, a mulher admitiu que provocou o incêndio por conta de uma briga com o marido, que não foi localizado pelos Bombeiros.

Segundo ela, os dois estavam bebendo e, durante uma discussão, o homem teria a agredido, o que motivou ela a tentar queimá-lo – assim como a residência em que os dois viviam.

