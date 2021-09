Após briga, motorista joga carro contra motoboy e foge; veja

Da Redação

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista de um Fiat Doblò prata provoca propositalmente uma batida contra um motociclista. O motoboy e o motorista do carro discutiram em um sinaleiro na rua Ponta Grossa, no bairro Portão, em Curitiba, nesta segunda-feira (20).

Luiz, que também é motoboy, viu tudo acontecer e chegou a conversar com a vítima no local. A colisão teria acontecido no momento em que o motociclista virava para entrar na Avenida Presidente Kennedy.

O motoboy, por sorte, está fora de perigo e foi levado ao Hospital do Trabalhador. O motorista da Fiat Doblô fugiu, mas a placa do carro caiu, bem no cruzamento com a Avenida Presidente Kennedy.

Com informações da Band B.