Após braços, corpo é encontrado em estação de esgoto em Londrina

Há sinais aparentes de facadas

O corpo de um homem, sem os braços, foi localizado, no início da tarde desta sexta-feira (11), na estação de tratamento de esgoto da Gleba Lindóia, na zona leste de Londrina.

Segundo funcionários do local, o tronco e a cabeça estavam boiando sem roupas próximo a uma grade de contenção. Há sinais aparentes de facadas.

Neste mesmo local foram localizados dois braços. Um deles possuía uma tatuagem de um dragão e outra com os nomes "Henrique" e "Matheus". A polícia acredita que todas as partes do corpo são do mesmo indivíduo e a morte deve ter ocorrido no último final de semana.

“Fomos até o local fazer buscas e cremos que encontramos o ponto em que ele foi descido até a tubulação de esgoto. O corpo estava com uma corda amarrada, então ele deve ter sido descido de ponta cabeça, por isso tiveram que cortar os braços para o corpo entrar naquela tubulação”, disse o delegado João Reis.

Ainda segundo o delegado, denúncias sobre a identidade da vítima já foram registradas. "A gente está apurando tudo”, afirmou.

Nota da Sanepar

Em nota, a Sanepar confirmou que os membros e o corpo foram localizados na estação de esgoto e que está auxiliando a polícia nas investigações.

A empresa ressalta que não há motivos de preocupação, pois não há comprometimento da estação de tratamento de água e interferência no abastecimento nas casas.

