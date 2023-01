Após batida, moto explode e piloto morre em acidente no Paraná

Da Redação

Um acidente fatal foi registrado no início da tarde desta terça-feira (03), na cidade de Toledo, no Oeste do Paraná. Um motociclista morreu após a moto em que ele estava explodir com o impacto de uma batida.

Conforme informações apuradas pelo repórter Murilo Cardoso, da RICtv, o motorista seguia em alta velocidade quando atingiu a traseira de um bitrem que estava estacionado ao lado de uma companhia de alimentos.

Com o impacto extremamente forte, a motocicleta explodiu, e o motorista morreu antes mesmo da chegada dos socorristas do Siate. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e controlar as chamas.

Ninguém soube informar as causas do acidente. Ainda de acordo com o site de notícias RicMais, não há marcas de frenagem no asfalto, o que significa que não houve reação do motociclista antes do impacto.

O Instituto de Criminalística foi chamado para fazer a perícia no local. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A vítima não foi identificada no local.

