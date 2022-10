Após avaliação DNIT libera parcialmente a BR-277 em Morretes

Da Redação

Após avaliação da equipe técnica, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) decidiu liberar, no fim da manhã deste domingo (16), o tráfego no sentido Curitiba da BR-277, em sistema de pista simples, no quilômetro 42, em Morretes, no litoral do Paraná. A pista sentido Paranaguá segue interditada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas que seguem sentido litoral utilizarão um desvio, feito por uma das faixas da pista sentido Curitiba.

A rodovia havia sido fechada, por volta das 23h deste sábado (15), depois de novos deslizamentos na região. O DNIT reforça que a liberação acontece somente durante o dia, até às 18h.

Uma nova avaliação será realizada no fim da tarde para se decidir como será a operação durante a noite. O DNIT informa que as condições meteorológicas seguem adversas no local.

Equipes da PRF, da Defesa Civil e do DNIT permanecem no local orientando o trânsito e monitorando as condições de segurança da rodovia.

Recomenda-se aos motoristas que, se possível, utilizem rotas alternativas à BR-277 para acessar a região do litoral paranaense.

