Após atacar porta de apartamento com faca, homem morre em ação da PM em Cambé

Um homem armado com uma faca morreu após ser baleado por policiais militares na madrugada desta sexta-feira (24), em um condomínio de Cambé, na Região Metropolitana de Londrina. A intervenção ocorreu após o suspeito, que estaria em surto psicótico, tentar atacar o próprio genro.

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Segundo informações preliminares, a vítima do ataque conseguiu se refugiar em um dos apartamentos do condomínio, mas o homem passou a golpear a porta de entrada com a faca na tentativa de invadir o imóvel. Diante da ameaça, os moradores acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao endereço, os policiais depararam-se com o suspeito ainda armado e, durante a tentativa de contê-lo, efetuaram os disparos de arma de fogo.

Equipes de socorro do 3º Grupamento de Bombeiros foram mobilizadas para prestar o atendimento pré-hospitalar, no entanto, o homem morreu antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde. Até a publicação desta reportagem, a identidade do suspeito não havia sido oficialmente confirmada.

Após o confronto, a área do condomínio foi isolada para o trabalho de perícia da Polícia Científica e para o recolhimento do corpo pelo Instituto Médico-Legal (IML). Os procedimentos legais já foram iniciados, e as circunstâncias da ação policial serão investigadas pelos órgãos competentes.

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Com informações da Tarobá