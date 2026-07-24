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CONFRONTO

Após atacar porta de apartamento com faca, homem morre em ação da PM em Cambé

Suspeito tentava invadir imóvel onde o familiar havia se escondido

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 09:57:03 Editado em 24.07.2026, 09:56:57
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Após atacar porta de apartamento com faca, homem morre em ação da PM em Cambé
Autor Caso foi registrado em Cambé - Foto: Tarobá

Um homem armado com uma faca morreu após ser baleado por policiais militares na madrugada desta sexta-feira (24), em um condomínio de Cambé, na Região Metropolitana de Londrina. A intervenção ocorreu após o suspeito, que estaria em surto psicótico, tentar atacar o próprio genro.

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Segundo informações preliminares, a vítima do ataque conseguiu se refugiar em um dos apartamentos do condomínio, mas o homem passou a golpear a porta de entrada com a faca na tentativa de invadir o imóvel. Diante da ameaça, os moradores acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao endereço, os policiais depararam-se com o suspeito ainda armado e, durante a tentativa de contê-lo, efetuaram os disparos de arma de fogo.

Equipes de socorro do 3º Grupamento de Bombeiros foram mobilizadas para prestar o atendimento pré-hospitalar, no entanto, o homem morreu antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde. Até a publicação desta reportagem, a identidade do suspeito não havia sido oficialmente confirmada.

Após o confronto, a área do condomínio foi isolada para o trabalho de perícia da Polícia Científica e para o recolhimento do corpo pelo Instituto Médico-Legal (IML). Os procedimentos legais já foram iniciados, e as circunstâncias da ação policial serão investigadas pelos órgãos competentes.

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Com informações da Tarobá

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condominio intervenção policial investigação criminal Londrina surto psicótico violência
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