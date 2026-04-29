Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
CURITIBA

Após ameaças de estupro e “bolão”, UFPR promete reforçar segurança no campus

Medidas incluem mais vigilantes físicos, totens de monitoramento e melhoria na iluminação

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 15:12:33 Editado em 29.04.2026, 15:12:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após ameaças de estupro e “bolão”, UFPR promete reforçar segurança no campus
Autor A Universidade prometeu reforçar a segurança - Foto: Marcos Solivan/Divulgação UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) anunciou o reforço na segurança de suas instalações e solicitou aumento do policiamento após uma estudante de Medicina ser alvo de ameaças de estupro. O caso veio à tona por meio de uma denúncia do Diretório Acadêmico de Medicina Nilo Cairo (DANC), que relatou que a aluna vinha sofrendo perseguição e abordagens por um aplicativo de mensagens. Segundo os estudantes, o grupo estaria promovendo um "bolão" com apostas sobre quem conseguiria violentar a vítima e outras mulheres no campus.

📰 LEIA MAIS: Arapongas anuncia novo bairro planejado com 665 casas na Zona Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para tentar garantir a proteção da comunidade universitária, a instituição começou a ampliar a presença de vigilantes em postos físicos. O assessor jurídico da Reitoria, Rodrigo Kanayama, explicou que a universidade também investirá em monitoramento eletrônico, por meio de totens e torres de vigilância, além de aprimorar a iluminação dos espaços para dar mais tranquilidade a quem circula à noite. Como as novas instalações dependem de processo licitatório, ainda não há uma data definida para a implementação completa dos sistemas.

Paralelamente às medidas de segurança, o caso está sendo investigado. A UFPR teve acesso aos prints das ameaças, que seguem em sigilo, e a Corregedoria apura se o autor das intimidações é um membro da comunidade interna ou uma pessoa de fora. Caso a autoria recaia sobre um estudante, será aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com punições que vão desde a suspensão até a exclusão do quadro de alunos. A Polícia Civil do Paraná também instaurou um inquérito para identificar e responsabilizar os envolvidos.

A estudante vítima das ameaças foi acolhida pela universidade, recebendo o atendimento psicológico e jurídico previsto nas normas internas de proteção a vítimas de violência. Apesar do tom alarmante das mensagens relatadas pelo diretório acadêmico, Kanayama esclareceu que, até o momento, a instituição trata o episódio como um caso pontual e direcionado a uma aluna específica, sem a confirmação de uma ameaça generalizada contra o restante do corpo discente. A orientação para eventuais novas vítimas é buscar imediatamente a Ouvidoria da instituição ou a Delegacia da Mulher da Capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a íntegra do posicionamento divulgado pela UFPR sobre o caso:

"A Universidade Federal do Paraná (UFPR) informa que tomou conhecimento das mensagens que circulam em grupos de estudantes, a partir de uma denúncia grave envolvendo ameaça de violência sexual. A instituição adotou medidas imediatas de acolhimento e orientação às pessoas envolvidas, além de acionar os setores responsáveis pela segurança institucional e pelo acompanhamento da comunidade universitária. Será também instaurada investigação preliminar no âmbito da Corregedoria para apuração de responsabilidade de membros da comunidade universitária. Infelizmente, tais acontecimentos refletem o status atual da sociedade em geral, marcado por um alarmante número de casos de violência contra as mulheres. Entretanto, a UFPR possui as instâncias adequadas para fazer o acolhimento e a apuração de tais incidentes, bem como para tomar medidas de prevenção. A gestão da UFPR se mantém vigilante e ativa para que o ambiente da Universidade seja inclusivo, acolhedor e seguro para todas as pessoas".

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ESTUDANTES segurança UFPR UNIVERSIDADE violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV