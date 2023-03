Após afundamento na pista, BR-277 será totalmente interditada

Da Redação

Afundamento na estrada aconteceu nesta terça-feira (7)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai interditar totalmente trecho da BR-277 no sentido litoral do Paraná a partir da meia noite desta quarta-feira (8). Conforme a corporação, por segurança, a interdição começa na altura da antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no quilômetro 60.

A medida foi anunciada após parte da pista afundar, na altura do quilômetro 33 em Morretes, no sentido litoral. Mais cedo, uma das faixas da rodovia já tinha sido interditada. Imagens divulgadas pela corporação mostram fendas na rodovia. Veja acima.

A PRF afirma que não há previsão para a liberação, que só ocorrerá após novas análises geológicas no local.

"As equipes da PRF e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estarão 'in loco' monitorando a evolução da situação no local e rondas ostensivas serão realizadas em todo o trecho interditado", informou a corporação.

Em nota, o DNIT afirmou que o afundamento da pista se deu em decorrência das chuvas.

Com informações do g1

