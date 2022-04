Da Redação

Após acidente, semáforo cai sobre motociclista no PR; Veja

Um motociclista foi atingido por um semáforo que caiu após um acidente em Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã deste sábado (26). Uma câmera de segurança registrou toda a cena.

O semáforo caiu depois que um carro, que seguia pela Rua São Paulo, atingiu a base dele, no cruzamento com a Avenida Assunção. Ao cair, o semáforo atinge um motociclista que seguia pela avenida.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestou atendimento aos dois condutores, que tiveram ferimentos leves.

Assista as imagens captadas no momento do acidente:

As informações são do G1.