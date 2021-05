Após acidente, moradores se unem e destombam furgão; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (14), em Ponta Grossa, moradores se uniram e destombaram um furgão.

O acidente foi registrado no cruzamento das ruas Coronel Generoso Martins de Araújo, com Teixeira de Freitas, no bairro Nova Rússia.

Imagens de segurança flagraram tanto o momento da batida, como os moradores empurrando o veículo que tombou. Pelo vídeo é possível ver que um dos veículos passa sem parar na preferencial e atinge o outro. Com o impacto, o furgão roda na pista e tomba.

Populares perceberam que o motorista estava com o braço preso e por isso ajudaram a virar o veículo. Em questão de minutos, muita gente aparece para ajudar e o furgão é destombado.

Os socorristas do Siate foram chamados e o motorista foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. O outro motorista não se machucou.

tnonline

Com informações do G1.