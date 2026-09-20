Após 9 dias de buscas, bombeiros acham corpo de jovem que desapareceu durante campeonato de pesca no PR

O corpo de Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (20) na represa Salto Santiago, em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. O jovem estava desaparecido há nove dias, após sofrer um acidente de barco enquanto participava de um campeonato de pesca esportiva. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada a uma profundidade de aproximadamente 30 metros e a apenas 60 metros de distância do ponto onde ocorreu a queda.

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A tragédia aconteceu na manhã de 12 de setembro, na região conhecida como "Duas Barra Mansa". Matheus e outros dois homens estavam em uma embarcação que apresentou uma falha mecânica grave. O rompimento do cabo de direção fez com que o barco girasse descontroladamente, arremessando os três ocupantes na represa. Uma equipe que estava próxima conseguiu socorrer dois dos homens rapidamente, mas Matheus submergiu antes que pudesse ser resgatado. Os bombeiros informaram que nenhum dos tripulantes utilizava colete salva-vidas no momento do acidente.

Ao longo dos nove dias de operação, as equipes de resgate mobilizaram barcos e drones para rastrear a área e localizar o jovem. Após a confirmação do desaparecimento, a associação Santiago Pesca Esportiva, organizadora do evento, anunciou o cancelamento da etapa do campeonato. Em nota oficial, a entidade lamentou a fatalidade, detalhou que acionou imediatamente os protocolos de apoio com embarcações próprias e ressaltou que orienta constantemente os competidores sobre o uso obrigatório de equipamentos de proteção para minimizar os riscos na navegação.