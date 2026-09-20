Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRISTEZA

Após 9 dias de buscas, bombeiros acham corpo de jovem que desapareceu durante campeonato de pesca no PR

Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, foi arremessado na água após falha mecânica na embarcação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após 9 dias de buscas, bombeiros acham corpo de jovem que desapareceu durante campeonato de pesca no PR
Autor O jovem estava desaparecido desde o último sábado (12) - Foto: © CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

O corpo de Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (20) na represa Salto Santiago, em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. O jovem estava desaparecido há nove dias, após sofrer um acidente de barco enquanto participava de um campeonato de pesca esportiva. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada a uma profundidade de aproximadamente 30 metros e a apenas 60 metros de distância do ponto onde ocorreu a queda.

-LEIA MAIS: Homem ataca PM com tesoura e morre baleado em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A tragédia aconteceu na manhã de 12 de setembro, na região conhecida como "Duas Barra Mansa". Matheus e outros dois homens estavam em uma embarcação que apresentou uma falha mecânica grave. O rompimento do cabo de direção fez com que o barco girasse descontroladamente, arremessando os três ocupantes na represa. Uma equipe que estava próxima conseguiu socorrer dois dos homens rapidamente, mas Matheus submergiu antes que pudesse ser resgatado. Os bombeiros informaram que nenhum dos tripulantes utilizava colete salva-vidas no momento do acidente.

Ao longo dos nove dias de operação, as equipes de resgate mobilizaram barcos e drones para rastrear a área e localizar o jovem. Após a confirmação do desaparecimento, a associação Santiago Pesca Esportiva, organizadora do evento, anunciou o cancelamento da etapa do campeonato. Em nota oficial, a entidade lamentou a fatalidade, detalhou que acionou imediatamente os protocolos de apoio com embarcações próprias e ressaltou que orienta constantemente os competidores sobre o uso obrigatório de equipamentos de proteção para minimizar os riscos na navegação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Bombeiros paraná pesca esportiva segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV