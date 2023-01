Após 50 dias, homem atropelado em bar do PR tem alta hospitalar

Da Redação

O motorista de 32 anos, estava embriagado quando colidiu com outro carro e perdeu o controle do veículo

Marcos Alexandre Firmino, de 43 anos, recebeu alta hospitalar após ficar internado por 50 dias. Ele teve uma perna amputada e precisou passar por duas cirurgias após ser atropelado por um carro desgovernado, enquanto estava sentado em uma mesa de bar, em Rolândia, Norte do Paraná. Assista no final da matéria.

O acidente, que aconteceu no dia 13 de novembro de 2022, foi flagrado por câmeras de segurança. O motorista de 32 anos, estava embriagado quando colidiu com outro carro no cruzamento das Ruas Arthur Thomas e Antenor Ferri, na Vila Operária, e na sequência entrou na varanda da lanchonete atingindo os clientes.

“De repente, o carro veio para o meu lado, depois não lembro de nada”, disse Firmino, que ganhou uma cadeira de rodas e, agora, procura ajuda para custear a fisioterapia e os remédios.

fonte: Sandoval Peron/RICtv

O condutor não se feriu e foi preso em flagrante no dia do acidente, 13 de novembro. Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “No vídeo dá pra ver que ele sai do carro como se não tivesse acontecido nada”, lamentou a vítima.



O homem deixou a prisão no dia 17 de novembro, depois de pagar uma fiança de R$ 1,5 mil e responde em liberdade. A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público e o motorista virou réu por lesão corporal.

Veja o flagrante do acidente:

Com informações RicMais.



