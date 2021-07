Da Redação

Após 40 anos e derrota, Requião anuncia que deixa MDB-PR

O ex-governador do Paraná Roberto Requião, usou o Twitter para anunciar que está fora do MDB-PR, após 40 anos de filiação. A decisão aconteceu após derrota na convenção estadual realizada neste sábado (31)

continua após publicidade .

“O MDB do Paraná foi tomado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro. Sou sério, estou fora!”, escreveu o ex-governador no Twitter.

“Que pobreza, que vergonha, que indignidade, o partido que eu fundei foi tomado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro”, completou o ‘socialista’ Roberto Requião.

continua após publicidade .

Muito provavelmente, Requião irá se filiar no PSB para concorrer ao governo do Paraná em 2022. O novo presidente do partido é o Deputado Estadual Anibelli Neto.

Que pobreza, que vergonha, que indignidade ,o partido que eu fundei foi tomado pelo ratinho e pelo Bolsonaro. — Roberto Requião (@requiaopmdb) July 31, 2021

O mdb do Paraná foi tomado pelo ratinho e pelo Bolsonaro. Sou sério,estou fora! continua após publicidade . July 31, 2021

Que pobreza, que vergonha, que indignidade ,o partido que eu fundei foi tomado pelo ratinho e pelo Bolsonaro. — Roberto Requião (@requiaopmdb) July 31, 2021