Após 26 dias internada, morre mãe de bebê ejetado de carro em Londrina

A bebê morreu no local do acidente no dia 10 de dezembro

Morreu na madrugada desta sexta-feira (5), Nicoli Junqueira, de 19 anos de idade. A jovem é a mãe do bebê que morreu ao ser ejetado do carro em um acidente na BR-369, em Londrina, ao Norte do Paraná, no dia 10 de dezembro de 2023. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Universitário de Londrina.

A jovem ficou presa às ferragens e permaneceu internada por 26 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido aos ferimentos causados pelo acidente. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal.

O motorista de 19 anos, não teve ferimentos graves e pode ser responsabilizado pelas duas mortes, de acordo com o delegado Edgard Soriani que investiga o caso.



