Após 20 horas de interdição, PRF libera tráfego de veículos na BR-277

O desvio tem cerca de um quilômetro de extensão

O tráfego de veículos na BR-277, no sentido litoral, foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa quarta-feira (8) por meio de um desvio. A liberação aconteceu depois de 20 horas de bloqueio total da pista após o afundamento do pavimento na altura do km 33,5 da rodovia, em Morretes. A informação foi divulgada nas redes sociais da corporação.

De acordo com a PRF, o trajeto provisório terá cerca de um quilômetro de extensão, iniciando-se no km 33,9, com término no km 32,8 (sentido litoral). Neste trecho, haverá uma faixa em cada sentido em pista simples, sendo uma para a capital e a outra ao litoral.

Ainda conforme as autoridades, o desvio ficará ativo até que as obras no local danificado sejam concluídas. Não há uma previsão de liberação para este trecho.

