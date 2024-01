Após 20 dias na UTI, morre motoboy que sofreu acidente em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Um motoboy, de 24 anos, morreu nesta terça-feira, 02 de janeiro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano, após sofrer uma queda de moto na Avenida Colombo, em Maringá, região Noroeste do Estado. O acidente ocorreu no dia 13 de dezembro.

O jovem, identificado como Lucas Rafael Pita, se desequilibrou e caiu da motocicleta. O motoboy foi socorrido em estado gravíssimo, mas morreu após ficar 20 dias internado. Lucas era morador da cidade de Sarandi.

Outro acidente na região:

Um homem sofreu ferimentos graves após um acidente entre uma moto e dois veículos, na manhã desta quarta-feira (3), na Rua Sebastião de Paula e Silva, no Jardim Paris, em Maringá.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados e encaminharam a vítima ao hospital em estado gravíssimo. O motorista do carro não ficou ferido.

