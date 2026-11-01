Após 20 dias fechada, passarela das Cataratas volta a receber turistas no PR

Acesso foi retomado no sábado (31), após avaliação técnica e reinstalação das grades de proteção

A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, voltou a receber visitantes no sábado (31), após 20 dias de interdição provocada pela cheia do Rio Iguaçu. A liberação ocorreu depois da redução da vazão, de uma avaliação técnica e da reinstalação dos guarda-corpos.

-LEIA MAIS: Alunos de medicina são expulsos no Paraná após compartilharem símbolos nazistas e ofensas em grupo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Urbia+Cataratas, concessionária responsável pelos serviços de visitação, o volume de água estava em 6,8 milhões de litros por segundo no sábado, condição considerada segura para a retomada do acesso.

A estrutura permaneceu fechada entre 11 e 30 de outubro. Durante esse período, a força da água chegou a encobrir a passarela, utilizada pelos turistas para chegar mais perto das quedas.

O maior volume do ano foi registrado em 26 de outubro, quando a vazão atingiu 17,7 milhões de litros por segundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a concessionária, profissionais especializados avaliaram a estrutura antes da reabertura. As grades de proteção, retiradas durante a cheia, também foram recolocadas.

O monitoramento do rio continua. Caso a vazão alcance 8 milhões de litros por segundo e apresente tendência de alta, o acesso à passarela será novamente suspenso.