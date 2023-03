Após 10 horas, incêndio em cooperativa é controlado no Paraná

Da Redação

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em um dos barracões da Cocari, cooperativa de agropecuária, em Mandaguari, no norte do Paraná. O fogo se alastrou pelo imóvel no final da tarde desta segunda-feira (20). A preocupação com a fumaça tóxica fez com que a Defesa Civil emitisse um alerta e recomendasse a evacuação dos moradores daquela região.

As equipes do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, que fica a 30 km de Mandaguari, foram chamadas. A Defesa Civil de Jandaia do Sul também atendeu a ocorrência. Conforme o Tenente Gabriel, o incêndio foi totalmente controlado por volta das duas da madrugada desta terça-feira (21), após quase 10 horas. "Fomos chamados por volta das 16h15, foram ao total 16 bombeiros, quatro caminhões, mais caminhões da prefeitura e de empresas vizinhas. Barracões com aproximadamente três mil metros quadrados e com área de dois mil metros quadrados consumida pelo fogo. No local tinha muito óleo, defensivos agrícolas, plástico, tudo foi destruído e estrutura física comprometida. Até por volta das duas da madrugada atuamos no combate, equipes ficaram trabalhando no rescaldo e nesta manhã vamos novamente no local acompanhar a retirada dos produtos químicos que será realizada por uma equipe especializada", detalha.

O tenente ainda fez um alerta sobre a fumaça. "No decorrer do dia vamos estar ainda trabalhando por lá, ainda terá fumaça, fumaça de produtos químicos, tóxica, as pessoas que moram ao redor, a recomendação é para que mantenham as portas e janelas fechadas. Se o vento tiver muito forte, levando essa fumaça, que evitem ficar respirando isso, então, se possível, vão para outro lugar", orienta o tenente.

Segundo Eduardo Abílio, secretário do Meio Ambiente da cidade, a preocupação é com a fumaça tóxica, proveniente da queima de todo o estoque de agrotóxicos, armazenado no barracão. Funcionários da Cocari buscaram atendimento no Pronto Atendimento do Município com quadros leves de intoxicação, provocados por inalação da fumaça.

Veja o vídeo gravado por Júlio César Raspinha: - Vídeo por: Júlio César Raspinha As causas do incêndio serão apuradas.





