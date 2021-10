Aplicativo ajuda a economizar na hora de abastecer seu carro

Da Redação

A gasolina já subiu 39% e o etanol 62% nos últimos 12 meses

Com a alta frequente nos preços dos combustíveis ocorrida nos últimos 12 meses, na qual o preço da gasolina subiu 39%, e o etanol aumentou 62%, a população tem procurado formas de economizar ao abastecer seu veículo, uma das alternativas é o aplicativo Menor Preço, criado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná.

O aplicativo permite a comparação de preços, de forma instantânea, em diversos estabelecimentos – já são mais de 100 mil cadastrados em todo o Estado. A plataforma utiliza como base informações das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) emitidas no Paraná.

Através do aplicativo Menor Preço foi possível verificar em uma rápida pesquisa neste sábado (2) que a gasolina comum pode ser encontrada nos postos de combustíveis de Apucarana pelo preço mínimo de R$ 5,89 e preço máximo de R$ 6,34 .

Foi justamente pensando em facilitar a vida do consumidor na hora da economizar que o Menor Preço foi criado pela Secretaria da Fazenda e desenvolvido pela Celepar. A ferramenta, que é um desdobramento do programa Nota Paraná, registra, em média, 126 mil acessos diários. Já são mais de 400 mil usuários e o número vem aumentando este ano.



“O programa Nota Paraná é um importante instrumento de cidadania fiscal, e o Menor Preço também, pois por meio dele qualquer cidadão pode saber os preços praticados nos estabelecimentos e fazer a escolha que lhe for mais vantajosa, analisando o valor do produto e a distância que precisa percorrer para adquiri-lo”, explica o secretário estadual da Fazenda do Paraná, Renê Garcia Junior.

As informações são atualizadas em tempo real sempre que um estabelecimento realiza uma venda. Toda semana mais de 10 milhões de preços são atualizados.

O aplicativo está disponível na web e nas plataformas Android e iOS.

Com informações da AEN