Aplicativo 190 PR é atualizado para atender situações do Coronavírus

Continua após publicidade

O aplicativo 190 PR da Polícia Militar do Paraná recebeu uma nova solução para que a população possa fazer o acionamento sobre ocorrências relacionadas à pandemia do coronavírus. A nova opção é para agilizar o atendimento nos casos de aglomeração de pessoas e liberar a linha telefônica do 190 para os casos mais graves, de risco à vida, por exemplo.

A atualização ocorreu nesta semana para os sistemas Android e IOS. Para quem já tem o aplicativo, será necessário fazer a atualização da plataforma, apenas.

A nova solução é uma parceria entre a Polícia Militar e a Celepar. Além de formalizar denúncias, o cidadão poderá ainda obter orientações e informações sobre prevenção ao contágio do vírus, recomendações e determinações do Governo do Estado sobre o controle da pandemia. O usuário será direcionado ao site oficial do Governo do Estado (www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha).

De acordo com o chefe adjunto do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), capitão Fábio Barros, o acionamento pelo aplicativo foi feito devido à maior demanda dos casos de perigo de contágio de moléstia grave pelo 190 e a necessidade de criar um novo fluxo que permitisse maior rapidez no atendimento.

“O Copom da Polícia Militar orienta as pessoas a utilizarem o aplicativo para abertura imediata de ocorrências, deixando as linhas do 190 livres para situações de emergência, principalmente as de risco à vida. Com isso, a PM otimiza a triagem e o envio do socorro a quem mais precisa”, disse.

AGLOMERAÇÕES - Nos casos de aglomeração de pessoas, o cidadão poderá informar pelo aplicativo a quantidade de pessoas, o endereço onde ocorre a situação e também inserir fotos e vídeos para que o operador da PM possa verificar a gravidade da situação.

De acordo com o presidente da Celepar, Leandro Moura, esta é mais uma solução desenvolvida para auxiliar no combate e na prevenção ao novo coronavírus. “Desta forma construímos um canal de comunicação ágil entre cidadão e a força policial, que possibilita informar locais com aglomerações de pessoas. Com isso, poderemos salvar vidas, ao evitarmos possíveis contatos com a Covid-19”.

AJUDA - Caso o cidadão suspeite de estar infectado pelo coronavírus, pelo aplicativo da PM ele poderá pedir ajuda e será redirecionado para um contato telefônico ou, se preferir, um contato por WhatsApp para que receba o atendimento necessário.

COMO FUNCIONA – As novas funções do aplicativo já estão disponíveis para os usuários que já tem cadastro. Basta acessar as configurações do smartphone e atualizar. Para quem for baixar o 190 PR, o aplicativo já estará atualizado com as novas opções.

Para registrar uma ocorrência basta acessar o aplicativo, realizar o cadastro na Central de Segurança, clicar no botão COVID-19, depois em fazer uma denúncia e preencher dados como localização, quantidade aproximada de pessoas, entre outros. O cidadão também pode incluir fotos e vídeos.