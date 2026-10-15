Apelo por menino ferido por linha com cerol leva 240 doadores a hemocentro em Maringá

Criança de 10 anos está internada após sofrer corte no pescoço enquanto andava de bicicleta

Um apelo nas redes sociais em prol de um menino de 10 anos, ferido gravemente por uma linha de pipa com cerol, levou 240 candidatos à doação de sangue ao Hemocentro Regional de Maringá entre a última terça-feira (13) e o meio-dia desta quinta-feira (15).

A criança permanece internada em estado delicado após sofrer um corte profundo no pescoço enquanto andava de bicicleta no município de Paiçandu. A corrente de solidariedade alterou significativamente a rotina do serviço de saúde, que atende pacientes de diversas cidades da região.

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O volume de voluntários registrado nesta semana superou amplamente a média habitual do hemocentro, que costuma receber cerca de 50 candidatos por dia. Na terça-feira, 55 pessoas procuraram o local. Na quarta-feira, impulsionado pela divulgação do caso, o número saltou para 130 interessados, quase o triplo do fluxo diário normal.

Até o meio-dia de quinta-feira, outras 55 pessoas já haviam comparecido. A instituição ressalta que os números refletem os candidatos que se apresentaram na recepção, e não necessariamente o total de bolsas coletadas, já que a doação efetiva depende de uma triagem médica.

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Para contribuir especificamente com a criança, a família orienta que os voluntários informem o caso no momento do atendimento, permitindo que a doação seja identificada conforme os protocolos internos. Além de ajudar o menino, a campanha reforça a importância das doações regulares para a manutenção dos estoques, essenciais para pacientes que dependem de transfusões em cirurgias, tratamentos contínuos e emergências.

Os interessados em participar da mobilização podem comparecer ao hemocentro, localizado na Avenida Mandacaru, número 1.600, anexo ao Hospital Universitário, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 12h15.

Com informações GMC Online.