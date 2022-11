Apartamento fica destruído após incêndio em Maringá

Da Redação

O apartamento que pegou fogo fica no terceiro andar do prédio

Um apartamento ficou totalmente destruído após um incêndio na tarde desta quarta-feira (8), em Maringá, no norte do Paraná. O prédio fica localizado na Rua Prof. Oberon Floriano Dittert, zona 7.

O apartamento que pegou fogo fica no terceiro andar do prédio. No momento, um menino de cerca de 8 anos estava sozinho no local, pois a mãe teria saído rapidamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi retirado com a ajuda da zeladora e de um vizinho.

A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que o fogo tenha começado no ar-condicionado.Todos os moradores estão bem e em breve vão poder voltar ao prédio. A preocupação maior era com os animais de estimação que poderiam sofrer com a fumaça, mas todos foram retirados com segurança.

Com informações, GMC Online

