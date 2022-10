Apartamento com bandeira do MST é alvo de ataque no Paraná

Da Redação

O ataque ocorreu na noite dessa segunda-feira (24)

A Polícia Civil (PC) investiga um ataque a tiros contra um apartamento que exibia a bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Curitiba, Paraná. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (24).

O morador do imóvel utilizou uma rede social para denunciar o caso. Na postagem, a vítima afirmou que uma pessoa "passou e deu um tiro" para dentro do apartamento. Ainda conforme o relato do morador, seu enteado, de 6 anos, estava no imóvel no momento em que o disparo foi efetuado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Conforme a Polícia Civil, os investigadores aguardam laudos complementares, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas.



Além disso, de acordo com a polícia, foi solicitada uma perícia para a Polícia Científica "para esclarecer os aspectos técnicos relacionados aos disparos."

O deputado estadual Requião Filho (PT) se mostrou indignado com o caso através de uma publicação feita em uma rede social na manhã desta terça-feira (25). Segundo o político, alguns eleitores estão tomando atitudes extremas e, devido a isso, têm promovido ataques gratuitos de intolerância política.

Para Requião Filho, esse fanatismo deve ser combatido sempre e questionou como pode o desespero de alguns levar a atitudes tão extremas.

"Aqui em Curitiba quem cola adesivo no carro, levanta bandeira (da esquerda) na sua casa corre o risco de sofrer um atentado a tiros, ser agredido fisicamente ou ter o seu automóvel riscado, quebrado. Mas esse não é o nosso jeito! Nós vamos ganhar no amor", afirmou Requião Filho.

O deputado também falou que o desabafo é necessário para fortalecer quem está quieto ou se sentindo encurralado, em meio ao estardalhaço provocado pelos seguidores do atual presidente, que têm ganhado as ruas.

"Nosso país não pode ser símbolo de desordem e regresso. O povo já percebeu que ficar do lado certo da história tem seu preço e, no momento, tem exigido esse silêncio -infelizmente - dos que mais sofrem. Mas a nossa resposta contra eles virá nas urnas no domingo", completou.

Com informações do G1.



