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REALEZA

Aparição de onça-parda assusta funcionários de pizzaria no PR; veja vídeo

Felino foi visto durante a madrugada e teve a presença confirmada por vídeos de monitoramento

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 20:17:13 Editado em 05.06.2026, 20:17:07
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Reprodução/Câmera de Segurança


Câmeras de segurança registraram a presença de uma onça-parda nos fundos de uma pizzaria em Realeza, no Sudoeste do Paraná, na madrugada da última quarta-feira (3). O flagrante assustou a comunidade local e alterou drasticamente a rotina dos funcionários do estabelecimento, que agora temem um encontro com o felino. Assista ao vídeo no início da matéria.

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O animal foi inicialmente avistado caminhando pela rua, próximo ao comércio, por uma professora e uma aluna da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Suspeitando se tratar de uma onça, elas entraram em contato com o proprietário da pizzaria para checar as imagens do circuito interno de monitoramento. As gravações confirmaram a circulação do predador pela área externa do prédio durante a madrugada.

Aparição de onça-parda assusta funcionários de pizzaria no PR; veja vídeo
AutorFoto: Reprodução/Câmera de Segurança

Em relato à RPC, os funcionários afirmaram estar preocupados com a possibilidade de o felino retornar e passaram a evitar a área dos fundos do imóvel, um local antes frequentado de forma rotineira. Agora, eles passaram a levar o lixo em grupo e evitam sair sozinhos pelos fundos do estabelecimento, especialmente durante a noite e a madrugada.

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As informações são do G1.

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