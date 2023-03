Apaixonado, homem faz pedido de casamento inusitado e viraliza no PR

Da Redação

A futura noiva demorou para perceber o painel

Se você acreditava que o romance estava "fora de moda", não se desespere porque os românticos ainda existem e um deles está aqui no Paraná. Willian Alexandre deu um grande exemplo ao planejar nos mínimos detalhes o pedido de casamento com Grazieli de Paula.

Morador de Cascavel, o homem combinou com uma amiga do casal para ligar avisando que o carro dela havia estragado. A intenção era que ele e a amada sairiam para a ajudar a comparsa. O plano mirabolante foi colocado em prática no último sábado (25) e está viralizando nas redes sociais.

Chegando no cruzamento das ruas Fortaleza e Presidente Juscelino Kubitschek, a futura noiva demorou bastante para perceber o outdoor com uma foto do casal e o pedido de casamento. “Quando eu vi comecei a gritar, ele fez o pedido ali, ajoelhou e entregou a aliança", contou Grazieli.

O painel publicitário foi a "carta de mestre" de Willian, que aproveitou toda a armação para se declarar para a mulher: “Grazieli, desde que te conheci, eu soube que havia algo especial em você. Com o tempo, eu percebi que era o amor mais bonito que já havia sentido. Cada momento que passamos juntos me faz ter a certeza de que você é a pessoa com quem eu quero dividir minha vida".

Embaixo da declaração de amor, escrita em uma fonte diferente e maior, estava a pergunta mais importante da vida do casal: "Quer se casar comigo?". A resposta para o pedido foi "sim" e, agora, o mais novo casal paranaense planeja o grande dia.

A noiva contou que os dois estão juntos há um ano e quatro meses. A conversa começou pela internet, mas depois eles passaram a se conhecer e sair. Na trajetória do relacionamento, o primeiro pedido de namoro foi recusado, mas, de acordo com Grazieli, no segundo "não teve como resistir".





