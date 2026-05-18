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SUPERAÇÃO

Aos 75 anos, maratonista supera câncer e inspira com sua determinação

Alceu Guastala começou no esporte por incentivo do filho e hoje é o atleta mais velho da equipe

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 08:35:37 Editado em 18.05.2026, 08:35:31
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Aos 75 anos, maratonista supera câncer e inspira com sua determinação
Autor Alceu Guastaca exibe parte das medalhas conquistadas - Foto: Arquivo pessoal

O maratonista Alceu Guastala, de 75 anos, morador de Maringá e proprietário de uma loja de produtos de limpeza, superou recentemente um câncer de pele e já planeja alcançar a marca de dez maratonas completadas.

Natural de Cianorte, o atleta amador descobriu a paixão pelo esporte tardiamente, há cerca de dez anos, e hoje acumula seis maratonas no currículo, destacando-se como o membro mais velho de seu grupo de corrida, o Papa Léguas Running Club, onde corre ao lado de atletas mais jovens.

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A trajetória no esporte começou por insistência do filho, Carlos Alberto, que inscreveu o pai em uma prova quando ele tinha 67 anos e relutava em assumir compromissos com os treinos.

Alceu relembra que os primeiros 5 quilômetros foram os mais difíceis devido à falta de preparo, mas o suporte dos colegas de equipe foi fundamental para sua evolução.

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A estreia em provas oficiais de 42 quilômetros ocorreu em Florianópolis, no ano de 2019, enquanto o desafio mais complexo foi enfrentado em Foz do Iguaçu, em 2024, sob forte calor e em um percurso com muitas subidas.


Aos 75 anos, maratonista supera câncer e inspira com sua determinação
AutorAlceu têm a meta de completar a marca de 10 maratonas - Foto: Arquivo pessoal


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Recentemente, Guastala precisou interromper a rotina de treinos após o diagnóstico de um câncer de pele na região da cabeça. O tratamento exigiu duas cirurgias e um período de repouso absoluto, sem exposição ao sol ou atividades físicas.

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A volta às pistas aconteceu na raça, segundo o próprio atleta, em uma prova realizada em Guaratuba, no litoral paranaense. “Eu fui na vontade mesmo, eu estava na raça.”, comenta Guastala sobre o retorno.

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Para a filha Lívia, a dedicação do pai, que não precisa de medicamentos e esbanja vitalidade, serve de exemplo de garra e determinação para a família e para a comunidade. “Ele tem saúde, não toma remédio. Ele é um exemplo tanto para nós, quanto para todo mundo que vê ele com essa garra e determinação”, afirma.

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ATIVIDADE FÍSICA CÂNCER DE PELE Determinação e garra Idosos no esporte maratonista SUPERAÇÃO
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