Aos 75 anos, maratonista supera câncer e inspira com sua determinação

O maratonista Alceu Guastala, de 75 anos, morador de Maringá e proprietário de uma loja de produtos de limpeza, superou recentemente um câncer de pele e já planeja alcançar a marca de dez maratonas completadas.

Natural de Cianorte, o atleta amador descobriu a paixão pelo esporte tardiamente, há cerca de dez anos, e hoje acumula seis maratonas no currículo, destacando-se como o membro mais velho de seu grupo de corrida, o Papa Léguas Running Club, onde corre ao lado de atletas mais jovens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Carro invade calçada após colisão e atropela mulher em Apucarana

A trajetória no esporte começou por insistência do filho, Carlos Alberto, que inscreveu o pai em uma prova quando ele tinha 67 anos e relutava em assumir compromissos com os treinos.

Alceu relembra que os primeiros 5 quilômetros foram os mais difíceis devido à falta de preparo, mas o suporte dos colegas de equipe foi fundamental para sua evolução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estreia em provas oficiais de 42 quilômetros ocorreu em Florianópolis, no ano de 2019, enquanto o desafio mais complexo foi enfrentado em Foz do Iguaçu, em 2024, sob forte calor e em um percurso com muitas subidas.





Alceu têm a meta de completar a marca de 10 maratonas - Foto: Arquivo pessoal Alceu têm a meta de completar a marca de 10 maratonas - Foto: Arquivo pessoal





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, Guastala precisou interromper a rotina de treinos após o diagnóstico de um câncer de pele na região da cabeça. O tratamento exigiu duas cirurgias e um período de repouso absoluto, sem exposição ao sol ou atividades físicas.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



A volta às pistas aconteceu na raça, segundo o próprio atleta, em uma prova realizada em Guaratuba, no litoral paranaense. “Eu fui na vontade mesmo, eu estava na raça.”, comenta Guastala sobre o retorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a filha Lívia, a dedicação do pai, que não precisa de medicamentos e esbanja vitalidade, serve de exemplo de garra e determinação para a família e para a comunidade. “Ele tem saúde, não toma remédio. Ele é um exemplo tanto para nós, quanto para todo mundo que vê ele com essa garra e determinação”, afirma.