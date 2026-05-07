Aos 33 anos, morre a jornalista Angélica da Costa Nogaroto, em Maringá

A jornalista Angélica da Costa Nogaroto morreu nesta quarta-feira (6), aos 33 anos, em Maringá, no norte do Paraná, em decorrência de um câncer. O velório ocorre nesta quinta-feira (7) na Capela do Prever, com a cerimônia de despedida agendada para as 15h, no Cemitério Parque.

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Formada em jornalismo no ano de 2017, Angélica obteve destaque na profissão ainda durante o período acadêmico. Na faculdade, a jornalista teve seu trabalho reconhecido ao vencer o Prêmio Jovem Jornalista, promovido pelo Instituto Vladimir Herzog, e o Prêmio Sangue Novo, concedido pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná.

A perda precoce gerou comoção entre colegas de profissão. Em nota oficial, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná (Sindijor Norte PR) lamentou o falecimento da jornalista, prestando solidariedade a familiares e amigos. O comunicado destacou a trajetória da profissional, afirmando que sua carreira foi construída com dedicação, sensibilidade e um forte compromisso com a comunicação e com a verdade, deixando ensinamentos e saudades entre todos que a acompanharam.